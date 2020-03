23-Jähriger gab weitere brutale Messerattacke zu

Ein 23-Jähriger, der sich im Dezember 2019 nach einem Überfall auf einen Taxilenker in Baden der Polizei gestellt hatte, hat eine weitere Messerattacke zugegeben. Er gestand laut LPD Niederösterreich, dass bereits Anfang November ein 57-jähriger Fußgänger sein Opfer geworden war. In beiden Fällen blieb der Beschuldigte ohne Beute.

Dem jungen Mann wird zur Last gelegt, am 12. Dezember in den frühen Morgenstunden als Fahrgast einem Taxilenker (60) mit einem etwa 30 Zentimeter langen Messer lebensbedrohliche Stich- und Schnittverletzungen im Hals- bzw. Kopfbereich zugefügt zu haben. Weil das Opfer um Hilfe schrie, flüchtete der Täter ohne Beute.