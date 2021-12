23. Dezember: Köstliches Festmahl mit HERMANN

Heute verlosen wir im VIENNA.at-Adventkalender 3 Genusspakete von HERMANN.

Der 24. Dezember rückt in großen Schritten näher und somit auch die große Frage: Was soll dieses Jahr an Heiligabend serviert werden? Es muss nicht wieder die fettige Weihnachtsgans, das immer gleiche Raclette oder das Fondue, bei dem wie immer die Hälfte der aufgespießten Köstlichkeiten in der Tiefe des Gefäßes versinken, werden. Denn es gibt einen köstlichen Vorschlag, der direkt aus Oberösterreich kommt: HERMANN!

Die vegetarische Bio-Produktlinie auf Basis von Kräuterseitlingen wird bestimmt so manches Familienmitglied überraschen, denn: Dass Schnitzel, Faschiertes & Co rein veggie sind, ist auf den ersten Bissen nicht festzustellen. Vielmehr überzeugt HERMANN durch fünf natürliche Bio-Zutaten. Aus Kräuterseitlingen, Reis, Hühnerei-Eiweiß, Rapsöl und Gewürzen entstehen in Ulrichsberg (Oberösterreich) mit einfachen Verarbeitungsschritten sechs Produkte, die Einen geschmacklich auch zu Weihnachten in neue Sphären bringen. Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe sucht man darin übrigens vergebens. Wie wäre es also mit einer Käsebratwurst mit Roten Rüben und Preiselbeer-Kompott? Oder einem im Ofen geschmorten Kürbis gefüllt mit Faschiertem? Mit HERMANN ist das möglich. Und noch viel mehr.