23. Dezember: Der perfekte Sound mit Sonos Roam

Hinter dem heutigen VIENNA.at-Adventkalender-Kästchen verbirgt sich der portable Speaker Sonos Roam.

Der erste Schnee ist gefallen, Eiszapfen hängen von den Häuserdächern – kurz: Der Winter ist da! Und damit ist auch die Skisaison eröffnet. Rauf auf den Berg und rein in die Ski, dabei darf die richtige Musik natürlich nicht fehlen. Für den perfekten Sound bei den winterlichen Unternehmungen sorgt der Sonos Roam. Der portable Speaker lässt sich in jeden Rucksack stecken. Mit seinen knapp 500g ist er der optimale Reisebegleiter und liefert den richtigen Sound für alle Aktivitäten. Ob zur Pisten-Gaudi, zum gemeinsamen Feiern des Gipfelsiegs oder einfach zum winterlichen Rodeln. Es ist auch kein Problem, wenn der Speaker mal in den Schnee fällt – denn er ist gemäß Schutzart IP67 vollständig staub- und wasserdicht und dank Silikonkappen und Tasten sturzfest. Der Sonos Roam ist klein, aber oho, mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit garantiert er Entertainment vom Feinsten. Er lässt sich einfach unterwegs mit Bluetooth verbinden und schon spielt so alle Lieblingslieder – und das auch noch mit klarem und kraftvollem Sound.