23.000 Fotos: App "Schmetterlinge Österreichs" zeigt große Erfolge

Die App "Schmetterlinge Österreichs" wurde nun ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass das häufigste gemeldete Exemplar eines Schmetterlings in Österreich der Kaisermantel ist.

Die Ergebnisse der im Sommer über die App “Schmetterlinge Österreichs” durchgeführten Schmetterlingszählung sind eingeflattert: Das am häufigsten gemeldete Exemplar war demnach mit 1.958 Fotos der Kaisermantel, teilten “Blühendes Österreich” und Global 2000 am Dienstag mit. Naturfreunde waren aufgerufen, die Insekten zu fotografieren und die Fotos in die App zu laden.