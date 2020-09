22. Wiener Restaurantwoche: Trotz Corona bereits 16.000 Buchungen

Noch bis 6. September läuft die Wiener Restaurantwoche. Bis zu vier Stunden vor dem Restaurantbesuch ist eine Reservierung möglich. Zahlreiche Menschen haben es sich bereits schmecken lassen.

Großer Ansturm: Kontingente bei manchen Restaurants aufgestockt

Aufgrund des großen Ansturms wurden bei machen Restaurants die Kontingente nochmals aufgestockt. So können spätentschlossene Genießer auch noch während der Restaurantwoche letzte Platze bis vier Stunden vorher in den beliebten Toplokalen reservieren. Unter anderem sind noch bei Huth Gastwirtschaft, Clementine im Glashaus, China Kitchen, Motto am Fluss, Flatschers Margareten, Trattoria La Scala, Otto Wagner Schützenhaus, DiningRuhm, Selleny´s und Ella´s Plätze frei.