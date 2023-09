22-Jähriger bedrohte Wiener Busfahrer mit Pistole

Ein 22-Jähriger auf Drogen bedrohte einen Busfahrer der Linie 25 in Wien-Donaustadt mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole.

Ein junger Mann hat in der Nacht auf Montag den Buslenker eines Wiener Nachtautobusses mit einer Waffe bedroht. Der 22-Jährige stieg in den N25 und zog seine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole. Laut Polizei repetierte er die Pistole mehrfach und forderte den Lenker auf, weiterzufahren. In der Moritz-Dreger-Gasse im Bezirk Floridsdorf stieg der 22-Jährige aus, woraufhin der Buslenker den Polizeinotruf verständigte.