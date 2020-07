22 Covid-19-Infizierte im Wiener Neustädter Freikirchen-Cluster

Am Donnerstag ist die Zahl der Covid-19-Infizierten im Wiener Neustädter Freikirchen-Cluster erneut gestiegen. Mittlerweile gibt es 22 Infizierte.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Zusammenhang mit dem Wiener Neustädter Cluster um die Freikirche "Pfingstkirche Gemeine Gottes" ist am Donnerstag im Vergleich zum Vortag von neun auf 22 angestiegen. Laut einem Sprecher der niederösterreichischen Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) seien weiterhin 270 Personen unter Beobachtung.

In Bezug auf den zweiten Corona-Hotspot im Bundesland, einen Schlachtbetrieb in Eggenburg (Bezirk Horn), lagen vorerst keine neuen Zahlen vor. Am Mittwoch waren 34 Infizierte sowie 244 Personen in Quarantäne gezählt worden.