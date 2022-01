211 Corona-Patienten aus dem Ausland in Österreich behandelt

In Österreichs Krankenhäusern sind von Anfang Jänner bis Ende September 2021 insgesamt 211 Corona-Patienten aus dem Ausland aufgenommen und behandelt worden.

Die meisten Betroffenen - nämlich 53 - stammten aus Deutschland, von diesen hatten elf intensivmedizinischen Behandlungsbedarf. 26 stationär aufgenommene Covid-Kranke hatten ihren Wohnsitz in der Slowakei, 22 in Rumänien. Neun bzw. fünf an Covid-19 Erkrankte aus diesen beiden Ländern waren intensivpflichtig. Bei den ausländischen Fällen handelte es sich sowohl um Personen, die sich in Österreich mit dem Coronavirus infiziert hatten und in weiterer Folge ins Spital mussten, als auch um Personen, die zur Behandlung speziell in eine österreichische Krankenanstalt überstellt wurden. Wie viele in die zweite Kategorie fielen, lässt sich nicht feststellen, da diese Daten nicht eigens festgehalten werden.