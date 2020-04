21-Jähriger unter Betrugsverdacht: Haft

Ein 21-Jähriger ist in Niederösterreich festgenommen und inhaftiert worden. Er soll für mehrere Betrugsfälle verantwortlich sein.

In Scheibbs ist ein 21-Jähriger als mutmaßlicher Betrüger festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert worden. Er soll u.a. Autokäufe unter Vorweis nicht durchgeführter Einzahlungsbestätigungen getätigt haben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag mit. Der Beschuldigte war geständig.