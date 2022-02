21-Jähriger beging in Wien 59 Einbruchsdiebstähle

Die Polizei konnte einem 21-jährigen Österreicher insgesamt 59 Einbruchsdiebstähle, sechs Diebstähle und andere Delikte nachweisen.

Polizei konnte Österreicher 59 Einbruchdiebstähle nachweisen

Polizisten des Landeskriminalamts Wien, Ermittlungsbereich Suchtmittel Beschaffungskriminalität, hatten den 21-Jährigen am 21. September des vergangenen Jahres auf frischer Tat geschnappt. Nunmehr legen sie ihm 59 Einbruchsdiebstähle vorwiegend in Kellerabteile zur Last, im Jahr 2018 soll er auch in ein Geschäft eingedrungen sein. Die Tatorte lagen in den Bezirken Leopoldstadt, Landstraße und Simmering. Zudem sollen sechs weitere Diebstähle und zwei Sachbeschädigungen auf sein Konto gehen. Einmal soll er Drogen an Jugendliche verkauft haben.