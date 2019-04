21-Jährige brach Grapscher am Wiener Silvesterpfad die Nase: "Gerechtfertigte Notwehr"

Weil er sie am Gesäß begrapscht haben soll, schlug eine 21-Jährige am Wiener Silvesterpfad zu und brach dem beschuldigten Afghanen dabei die Nase. Nun wurde der Frau "gerechtfertigte Notwehr" zugebilligt.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat das Verfahren gegen eine 21-jährige Frau eingestellt, die in der vergangenen Silvesternacht am Wiener Rathausplatz einem jungen Mann die Nase gebrochen hatte, nachdem sie begrapscht worden war. “Ihr wurde gerechtfertigte Notwehr zugebilligt”, teilte die Sprecherin der Anklagebehörde, Judith Ziska, auf APA-Anfrage mit.

Gegen die Frau – eine Schweizerin, die gemeinsam mit drei Freundinnen am Wiener Silvesterpfad den Jahreswechsel gefeiert hatte – war wegen Körperverletzung ermittelt worden. Die Touristin hatte um 1.30 Uhr eine fremde Hand an ihrem Gesäß gespürt. Reflexartig drehte sie sich um und verpasste dem unmittelbar hinter ihr stehenden Mann einen Faustschlag. Dieser – ein 20 Jahre alter Afghane, der zuvor laut Zeugenaussagen andere Frauen bedrängt haben soll – wurde mit einer stark blutenden Nase von Rettungskräften in ein Spital gebracht.