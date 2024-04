2023 neuer Höchstwert an Kongressen und Tagungen in Wien

Auch bei Kongressgästen ist Wien äußerst beliebt: Im Vorjahr konnte ein neuer Höchstwert an Tagungen verzeichnet werden.

633.000 Teilnehmer im Vorjahr bei Meetingevents

633.000 Teilnehmer registrierte man im Vorjahr bei Meetingevents. Das ist ein Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zu 2018, dem Jahr mit dem bisher größten Aufkommen an Gästen. Weniger aussagekräftig ist ein Vergleich mit dem Jahr 2022. Der Zuwachs betrug hier 40 Prozent, allerdings stand das Jahr noch im Zeichen der Pandemieauswirkungen. In Summe sorgten Kongresse und Firmenveranstaltungen 2023 für 1,59 Mio. Nächtigungen.

Anteil hybrider Meetings nimmt ab

Was stark abnimmt, ist der Anteil hybrider Meetings - also jene Tagungen, die zusätzlich auch virtuell übertragen werden. Anders als in den Corona-Jahren machte ihr Anteil am gesamten Tagungsgeschehen 2023 nur mehr 8 Prozent aus. Rund 92 Prozent aller gemeldeten Meetings fanden ausschließlich als Präsenzveranstaltung statt. Rein virtuelle Meetings fanden keinen Eingang in Wiens Tagungsstatistik.