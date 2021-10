2022 wieder mehr Insolvenzen erwartet

Die Zahl der Unternehmenspleiten wird nach den Erwartungen der Kreditversicherer Euler Hermes und Acredia erst im kommenden Jahr wieder deutlich anziehen - weltweit und in Österreich.

Ein Insolvenzwelle erwarten die Kreditversicherer im kommenden Jahr nicht. Grund dafür seien die massiven Stützungsmaßnahmen, mit denen die Staaten Firmen über die Coronakrise hinweghelfen wollten, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Studie von Euler Hermes und Acredia.

Heuer 3.000 Firmenpleiten erwartet, 2022 dann bis zu 5.000

Die Firmenpleiten in Österreich haben sich heuer im ersten Halbjahr wegen den Corona-Wirtschaftshilfen auf rund 1.000 Fälle fast halbiert. "Wir erwarten keine Insolvenzschockwelle für den Rest des Jahres 2021, aber einen leichten wöchentlichen Anstieg ab Herbst mit einer Rückkehr zum Vorkrisen-Niveau", so Acredia-Vorständin Gudrun Meierschitz am Mittwoch in einer Aussendung. Acredia ist ein Tochterunternehmen der Oesterreichischen Kontrollbank und von Euler Hermes. Mit Jahresende erwartet Meierschitz hierzulande in etwa die gleiche Fallzahl wie 2020, also rund 3.000 Insolvenzfälle. Einen starken Rückgang bei den Insolvenzen gebe es im Bau- und Baunebengewerbe, dem Dienstleistungssektor sowie Gastronomie und Tourismus.