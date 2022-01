2022 stehen beim Bundesheer Reform und diverse Anschaffungen an

Das Verteidigungsministerium nimmt 2022 wieder einmal eine neue Struktur an. Zudem stehen im Kalender für das kommende Jahr viele Beschaffungen in Millionenhöhe, darunter zwei neue Helikopter.

Das bringt 2022 für das Heer: Neue Struktur und neue Hubschrauber

Die Anschaffung kostet inklusive Technik, Logistik und Ausbildung 300 Millionen Euro. Zwölf Maschinen, die die Einsatzstaffel bilden, werden in Aigen im Ennstal in der Steiermark stationiert. Sechs Ausbildungshubschrauber kommen an die Flieger-und Fliegerabwehrschule in Langenlebarn in Niederösterreich.

Zahlreiche weitere Beschaffungen in Millionenhöhe stehen ebenfalls im Kalender für das kommende Jahr. Darunter sind Bergefahrzeuge, Tiefladeanhänger, Funksysteme, Tactical Communication Network und Gerät für die Miliz. 135 Mio. Euro werden in Neu-und Umbau von Kasernen investiert. Dazu zählt unter anderem der Neubau des Stellungshauses in Wien in Stammersdorf, die Neuerrichtung eines Unterkunftsgebäudes in der Kaserne in Feldbach und der Neubau der Küche in der Salzburger Schwarzenberg-Kaserne.