2022 deutlich weniger Anbieterwechsel bei Strom und Gas

2022 haben in Österreich weniger Kunden einen enuen Srom- und Gaslieferanten gesucht. Insgesamt 218.707 Haushalte und Unternehmen haben ihren Energielieferanten gewechselt.

"Das sind deutlich weniger als im Jahr davor, als sich 331.284 Kund:innen einen neuen Lieferanten gesucht hatten", so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. Am häufigsten gewechselt wurde in Oberösterreich und in Niederösterreich.