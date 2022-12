2022: Außergewöhnliches Jahr bei Spritpreisen

Das Jahr 2022 war ein außergewöhnliches Jahr bei den Spritpreisen, so der Verkehrsclub Österreich. Mit rund 70 Cent war die Differenz zwischen Höchst- und Tiefstpreis so groß wie nie.

Erstmals wurde in diesem Jahr bei den Spritpreisen die 2-Euro-Grenze überschritten, so der Verkehrsclub Österreich. Die Unterschiede zwischen Höchst- und Tiefstpreis waren noch nie so groß wie 2022. Zudem war erstmals Eurosuper im gesamten Jahr deutlich günstiger als Diesel.

Spritpreis für Eurosuper wieder auf Niveau von Jahresbeginn

Rund 1,40 Euro kostet derzeit ein Liter Eurosuper in Österreich - und damit ist der Preis wieder dort, wo er am Beginn des Jahres. "Dazwischen lag wegen des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine das turbulenteste Spritpreisjahr seit der ersten Ölkrise im Jahr 1973. Noch nie war die Differenz zwischen Höchst- und Tiefstpreis mit rund 70 Cent so groß wie heuer", rechnet VCÖ-Experte Michael Schwendinger vor. Eurosuper war demnach übers Jahr gerechnet um rund zehn Cent pro Liter günstiger als Diesel. Zuletzt war der Jahresdurchschnittspreis von Diesel im Jahr 2008 höher als von Eurosuper, aber nur um zwei Cent je Liter.

VCÖ: Spritsparender Fahrstil zahlt sich aus

Den Höchstpreis erreichte Diesel Mitte Juli mit 2,09 Euro, im Jahresschnitt kostete ein Liter Diesel 1,82 Euro. Der aktuelle Preis liegt mit rund 1,60 Euro um mehr als 20 Cent darunter. Am billigsten war Diesel zu Jahresanfang mit 1,38 Euro pro Liter, so Schwendinger. Er erinnert daran, dass sich mit spritsparendem Fahrstil der Verbrauch um gut 15 Prozent reduzieren lässt. "Das sind in Österreich im Schnitt 90 Liter Benzin beziehungsweise 120 Liter Diesel pro Jahr, was heuer eine Ersparnis von rund 150 bzw. von 220 Euro bedeutete", betonte der VCÖ-Fachmann.