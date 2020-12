2021: Pflegegeld wird um 1,5 Prozent erhöht

Im Jahr 2021 wird das Pflegegeld routinemäßig angehoben - und zwar um 1,5 Prozent.

Diese Erhöhung bedeutet etwa für die Pflegegeldbezieher in Stufe eins künftig ein monatliches Pflegegeld von 162,5 Euro (statt bisher 160,10 Euro). In Stufe sieben gibt es künftig 1,745,10 Euro (statt 1.719,30).

Pflegegeld wird 2021 angehoben

WIn Stufe zwei werden künftig 299,60 Euro ausbezahlt (bisher 295,20), in Stufe drei 466,80 Euro (bisher 459,90). In der vierten Stufe gibt es 700,10 Euro (689,80), in der fünften 951,00 Euro (936,90) und in der sechsten 1.327,90 Euro (1.308,30).

Ausweitung des Angehörigen-Gesprächs

Ausgeweitet wird 2021 die Möglichkeit des Angehörigen-Gesprächs: Die Maßnahme soll zur Prävention von gesundheitlichen Beeinträchtigungen beitragen, die sich durch die anstrengende Pflege und Betreuung in der Familie ergeben. Dabei werden vorwiegend Klinische- und Gesundheitspsychologen für Gespräche mit den Angehörigen eingesetzt. Die Aussprache ist vertraulich und kann zuhause oder an einem anderen Ort erfolgen (z.B. in einer Beratungsstelle, einem öffentlichen Lokal) - oder auch via Telefon. Die Kosten trägt das Sozialministerium. Wer Interesse an einem solchen Angehörigen-Gespräch hat, der kann ein solches anfordern: Entweder per E-Mail (angehoerigengespraech@svqspg.at) oder unter der Telefonnummer 0508082087.