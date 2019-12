2020: GKKs werden zur ÖGK, neue E-Card mit Foto

Auch im Gesundheitsbereich gibt es 2020 zahlreiche Neuerungen. Die größte ist wohl die Umstellung auf die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Und auch neue E-Cards werden nur noch mit Foto ausgeliefert.

Im Gesundheitsbereich bringt das neue Jahr eine neue Krankenkasse. Rund 7,2 Millionen Versicherte der Gebietskrankenkassen wechseln mit 1. Jänner automatisch in die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). E-Cards werden nur noch mit Lichtbild ausgegeben. Der elektronische Impfpass startet mit einem Pilotbetrieb in drei Bundesländern. Wie jedes Jahr wird Kranksein auch 2020 wieder teurer.

Keine Selbstbehalte für Krankentransporte

E-Cards ab sofort nur noch mit Bild

Impfpass startet in Wien

Der elektronische Impfpass startet nächstes Jahr mit einem Pilotbetrieb in Wien, Niederösterreich und der Steiermark und soll dann ab 2021 in ganz Österreich umgesetzt werden. Die Impfdaten werden in einem zentralen Impfregister gespeichert. Schon in der Pilotphase wird im elektronischen Impfpass auch ein Impfkalender enthalten sein. Durch Verknüpfung mit dem nationalen Impfplan werden personalisierte Empfehlungen über den e-Impfpass möglich.