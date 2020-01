2019 weniger Falschgeld in Österreich: Wien weiterhin als Fälschungs-Hotspot

2019 konnten in Österreich 7.977 gefälschte Banknoten aus dem Verkehr gezogen werden. Damit waren es um 31,8 Prozent weniger als im Jahr davor. Unverändert bleibt, dass Wien weiterhin der Fälschungs-Hotspot ist.

Die neuen Scheine zeigen offenbar Wirkung: In Österreich kann, wenn es um das Thema Falschgeld eine erfolgreiche Entwicklung verzeichnen. Im Jahr 2019 wurden 7.977 gefälschte Banknoten aus dem Verkehr gezogen. Das sind um 31,8 Prozent weniger als 2018. 2019 wurden 1,8 Milliarden Stück Banknoten auf Echtheit und Umlauffähigkeit geprüft. Somit ist das Falschgeldaufkommen sehr gering.

"Die hohen Sicherheitsstandards der Europa-Serie führen zu einem starken Rückgang des Fälschungsaufkommens in Österreich, ein erfreulicher Effekt der technischen Innovationen des Eurosystems", sagt OeNB-Direktor DDr. Eduard Schock.

50-Euro-Scheine mit höchstem Anteil bei Falschgeld

Auch im Jahr 2019 hatte mit 46,9 Prozent die 50-Euro-Banknote den größten Anteil am sichergestellten Falschgeld. Mit 21,2 Prozent folgte die 20-Euro-Banknote und mit 19,2 Prozent die 100-Euro-Banknote. Der starke Rückgang der Fälschungzahlen liegt vor allem an der Verringerung von gefälschten 50-Euro-Scheinen. Statt 8.879 Stück 2018, waren es 2019 nur mehr 3.738 Stück.

Auch im gesamten Euroraum ist der größte Anteil an sichergestellten Fälschungen in der zweiten Jahreshälfte 2019 auf die 50- und 20-Euro-Banknoten mit insgesamt rund 70% entfallen. 2019 wurden im Euroraum rund 559.000 Stück gefälschte Banknoten sichergestellt. Am 31. Dezember 2019 waren insgesamt rund 1.292,7 Milliarden Euro im Umlauf.