2019 vier Kinder am Schulweg tödlich verunglückt

Zum Schulbeginn werden zahlreiche Erstklässler erstmals selbstständig im Straßenverkehr unterwegs sein. 2019 verunglückten vier Kinder am Schulweg tödlich.

Im Vorjahr 3.589 Straßenverkehrsunfälle mit Kindern

Der Blick auf die Verkehrsunfallstatistik zeigt ein bedenkliches Bild: Nachdem die Zahl der Kinder, die im Straßenverkehr tödlich verunglückt sind, über Jahre hinweg stetig gesunken ist, wurde 2019 ein deutlicher Anstieg verzeichnet werden. Österreichweit ereigneten sich im Vorjahr 3.589 Straßenverkehrsunfälle mit Kindern im Alter von sechs bis 15 Jahren, 13 Schüler verunglückten tödlich, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des KFV. Jeder siebente Verkehrsunfall in dieser Altersgruppe (510 Unfälle) ereignete sich am Schulweg, in etwa vier von zehn Kinder waren zum Unfallzeitpunkt als Fußgänger unterwegs. Vier verstarben am Weg in oder von der Schule.