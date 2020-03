2019: Österreicher sammelten 28,5 Kilo Altglas pro Person

2019 hat jeder Österreicher rund 28,5 Kilo Altglas gesammelt. Wiener sammelten im Durchschnitt 18,5 Kilo.

Die Österreicher haben 2019 insgesamt 260.000 Tonnen Altglas gesammelt, um 10.000 Tonnen mehr als im Jahr davor. Die durchschnittliche Sammelmenge ist von rund 27 kg auf 28,5 kg gestiegen. Deutlich geringer ist die Sammelleistung in Wien mit nur 18,5 kg pro Kopf - aber auch hier gab es ein Plus von mehr als 2.000 Tonnen auf rund 35.000 Tonnen, teilte die Austria Glas Recycling am Donnerstag mit.