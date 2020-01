2019: Mehr als 150.000 ÖAMTC-Einsätze in Wien

Insgesamt 1.855 Mal musste der ÖAMTC im letzten Jahr ausrücken - und zwar täglich. Wien war dabei das Bundesland mit den meisten Pannen und Notfällen.

Rund 152.700-mal rückten die Gelben Engel der ÖAMTC-Pannenhilfe im Jahr 2019 in Wien aus, um bei den unterschiedlichsten Pannen und Problemen zu helfen. Eine beeindruckende Bilanz, die in der Hauptstadt im Schnitt jeden Tag rund 418 Einsätze für die Pannenfahrer des Mobilitätsclubs bedeutet. Eine Zahl, die sich bei extremer Witterung – speziell im Winter und im Sommer – sogar verdoppeln kann. Betrachtet man die einzelnen Monate, hatten die Pannenfahrer in Wien 2019 im Dezember (ca. 14.800 Einsätze), Jänner (14.400) und Juni (13.900) am meisten zu tun.