2019: Lohnzuwächse deutlich über Inflationsrate

Die Kollektivvertragsabschlüsse im 1. Halbjahr 2019 haben den Arbeitnehmern deutliche Einkommenszuwächse über der Inflation gebracht.

Die durchschnittliche Teuerungsrate betrug in den sechs Monaten 1,68 Prozent, während die Lohn- und Gehaltsabschlüsse im Schnitt bei 2,98 Prozent lagen.

Am besten schnitten bei den Frühjahreslohnrunden Mitarbeiter der Sparte Transport und Verkehr mit einem Plus von 3,63 Prozent ab. Selbst beim Schlusslicht, den KV-Abschlüssen in der Sparte Banken- und Versicherungsbranche, gab es einen Zuwachs von 2,26 Prozent.