2019 bereits 15 tote Kinder im Straßenverkehr

Seit dem Jahr 2015 ist die Anzahl der verunfallten Kinder im Straßenverkehr um elf Prozent gestiegen. Heuer sind bereits 15 Kinder im Straßenverkehr tödlich verunfallt.

Die Anzahl der verunfallten Kinder im Straßenverkehr ist seit dem Jahr 2015 um elf Prozent angestiegen. Das hat das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Dienstag in einer Aussendung berichtet. Oft sei das Queren von Straßen für Kinder gefährlich, wobei für diese immer der sogenannte "unsichtbare Schutzweg" gelte, nach dem sie "immer und überall Vorrang haben".

2019: 780 Kinder verletzt, 15 Kinder tödlich verunglückt

"Damit sind im heurigen Jahr bereits mehr Kinder bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen, als in den letzten beiden Jahren zusammen", erklärte Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV. Im Vorjahr waren es drei Kinder, 2017 waren es acht.

Kinder zumeist nicht Hauptunfallversacher

Auch wenn Kinder die Gefahren des Straßenverkehrs oftmals noch nicht richtig einschätzen könnten und sich teils unvorhersehbar verhalten, an der Mehrheit der Unfälle seien sie unschuldig beteiligt, so das KFV. "In knapp zwei Drittel (64 Prozent) aller Fälle sind Kinder, die zu Fuß verunfallen, nicht Hauptunfallverursacher." Doch selbst wenn sich ein Kind bei der Querung einer Straße nicht vorschriftsmäßig verhalten sollte, gelte der Grundsatz: "Kinder haben im Straßenverkehr immer und überall Vorrang". Jedoch seien sich nicht alle Verkehrsteilnehmer dieser Tatsache bewusst.