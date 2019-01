2018 nutzten die Wiener 30.000 Mal öffentliche E-Tankstellen

In Wien ist die Zahl der Elektrotankstellen im öffentlichen Raum gestiegen. Im Jahr 2018 wurden rund 30.000 Mal öffentliche E-Tankstellen genutzt und somit so viel Strom wie der Jahresverbrauch von knapp 160 Haushalten getankt.

Die Tankfüllungen beliefen sich in Summe auf 385.000 Kilowattstunden. Das entspricht einem Jahresverbrauch von knapp 160 Haushalten. Am öftesten – nämlich 680 Mal – haben die E-Auto-Besitzer Am Spitz in Floridsdorf Strom geladen, gefolgt von den Standorten Morzinplatz (Innere Stadt), Porzellangasse (Alsergrund) und Gredlerstraße (Leopoldstadt). Dort wurde 2018 jeweils um die 600 Mal getankt, sagt die Wien-Energie-Statistik.