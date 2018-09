2018: Heißestes Sommerhalbjahr der Messgeschichte

Seit 1767 werden die Temperaturen gemessen und aufgezeichnet - und obwohl der September noch einige Tage dauert, steht bereits fest: Im Jahr 2018 gab es laut ZAMG das wärmste Sommerhalbjahr der 251-jährigen Messgeschichte.

Mehrere Gründe für überdurchschnittlich warmen Sommer 2018

Als Sommerhalbjahr gilt der Zeitraum von April bis September. In dieser Zeitspanne gab es in Österreich – je nach Region – nur etwa vier bis sechs Tage mit für die Jahreszeit zu tiefen Temperaturen. Die restliche Zeit war es überdurchschnittlich warm. „Bereits der April war heuer so warm wie ein durchschnittlicher Mai und der viertwärmste Sommer der Messgeschichte lieferte natürlich auch einen wesentlichen Beitrag zu diesem ungewöhnlich warmen Halbjahr und jetzt, Mitte September, liegen die Nachmittagstemperaturen immer noch fünf Grad über den für die Jahreszeit typischen Werten”, so Klimatologe Orlik.