2018: Elektroautos erzielten Handelsüberschuss von 3 Milliarden Euro in der EU

Ein Überschuss von rund 3 Milliarden Euro konnten 2018 beim Handel mit Elektroautos und Hybriden erzielt werden. Österreich trug zu dem Plus 182 Millionen bei.

2018 hat die Europäische Union beim Handel mit elektrischen Autos und Hybriden einen Überschuss von rund 3 Milliarden Euro erzielt. Der Wert der exportierten Elektroautos und hybriden Elektrofahrzeuge, die in Kombination mit einem Verbrennungsmotor betrieben werden, betrug rund 4,7 Mrd. Euro, während sich die Importe auf 1,6 Mrd. Euro beliefen, teilte Eurostat am Freitag mit.

Österreich trägt laut der Statistikbehörde zu dem Plus 182 Millionen Euro bei. Der Wert der österreichischen Exporte ins EU-Ausland beträgt 210 Mio. Euro. Dem stehen Einfuhren in Höhe von 28 Mio. Euro gegenüber.

2017: Österreich lag an achter Stelle in der EU

Österreich lag 2017 EU-weit an achter Stelle, was die Zahl der gemeldeten Autos mit Elektro- und Hybridantrieb betrifft. Von 4,9 Millionen angemeldeten Pkw in Österreich haben gut 42.000 einen strombetriebenen oder -unterstützten Motor. Das entspricht einem Anteil von 0,86 Prozent an allen heimischen Autos, wie Eurostat bereits zu Wochenbeginn berichtete.