2018 deutlich mehr gefälschte und illegale Medikamente im Umlauf

Die Zahl der illegalen und gefälschten Medikamente hat sich laut Produktpirateriebericht mehr als verdreifacht. Im Jahr 2018 wurden rund 1,2 Millionen Schmuggel- und Plagiatsarzneiwaren beschlagnahmt.

“Der Rückgang bei den gefälschten Medikamenten – dabei handelt es sich hauptsächlich um Potenzmittel – und der gleichzeitige Anstieg bei den anderen illegalen Medikamenten liegt vor allem daran, dass der Patentschutz von Tadalafil, einem Wirkstoff, der gegen Erektionsstörungen eingesetzt wird, 2017 ausgelaufen ist. Ohne Patentschutz sind solche aufgegriffenen Arzneimittel zwar noch illegale, aber nicht mehr gefälschte Medikamente”, erklärte der Produktpiraterie-Experte im Finanzministerium, Gerhard Marosi, am Donnerstag in einer Aussendung, dass es auch bei Fälschern einen Trend zu “Generika” gibt.

Mehr als 95 Prozent der aufgegriffenen Medikamentenfälschungen kamen 2018 aus Indien. Am 14. November 2018 stoppte der Zoll am Flughafen Wien beispielsweise einen 42-Jährigen Inder, der mit 33.000 Stück Arzneiwaren in seinen beiden Reisetaschen einreisen wollte. Unter den Medikamenten befanden sich zum größten Teil Potenzmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel, die in Österreich nicht zugelassen sind.