2018: Bereits 385 Verkehrstote in Österreich

Auch die heurige Zahl der Verkehrstoten ist erschrecken. Bis Mitte Dezember kamen bereits 385 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Von Jahresbeginn bis 16. Dezember sind auf Österreichs Straßen 385 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. In den gleichen Zeiträumen der Jahre 2016 und 2017 waren es 419 bzw. 401 Todesopfer, teilte der Verkehrsdienst des Innenministeriums am Montag in einer Aussendung mit. Der Trend der vergangenen Jahre zu weniger tödlichen Unfällen setzte sich damit heuer bisher fort.