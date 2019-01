200 Wiener Bewerber müssen Polizeitest wiederholen

Rund 200 Polizeianwärter in Wien müssen sich wegen einer Systemumstellung neu bewerben. Das gilt sowohl für jene, die den Aufnahmetest positiv abgeschlossen haben, als auch für negative Absolventen.

Die Umstellung auf die elektronische Bewerbung für den Polizeidienst bedeutet für manche Kandidaten nun Mehraufwand. So müssen in Wien rund 200 Bewerber Teile des Tests noch einmal absolvieren, bestätigten Innenministerium und Wiener Polizei am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der “Wiener Zeitung” (Mittwochausgabe). Dazu kommen noch einige in den anderen Bundesländern.