200 Mio. Euro Fördergelder für nachhaltige Projekte

Das Wirtschaftsministerium setzt ab Mitte Oktober die dritte Phase der Klima- und Transformationsoffensive um, die im Frühjahr angekündigt wurde. Unternehmen haben nun die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung für nachhaltige Projekte zu beantragen, die den Bestimmungen des EU-Beihilfenrechts entsprechen.

Für diesen nun "Twin-Transition" getauften Bereich sollen von 2023 bis 2026 rund 200 Mio. Euro fließen. Für die gesamte Transformationsoffensive sind in diesem Zeitraum etwa 600 Mio. Euro an Förderungen vorgesehen.

Fördergeld für nachhaltige und innovative Projekte

Die "Twin-Transition"-Standort- und Investitionsförderung soll "Forschungstätigkeit in die Produktion und Praxis übersetzen" und mit "technologieoffenen Modernisierungs- und Digitalisierungsprozessen" mehr Nachhaltigkeit in Produktionsprozessen erzielen, heißt es in einer Aussendung von Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Freitag. Ein Beispiel wäre die Umstellung von fossilen auf klimaneutrale Antriebe. Auch wenn nur nationale Mittel fließen, können nur Projekte gefördert werden, die unter den EU-Beihilferahmen fallen.