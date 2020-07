20 Pkw in Wien und NÖ gestohlen: Hehler-Bande ausgeforscht

Mehr als 365.000 Euro Schaden soll eine sechsköpfige Bande durch den Diebstahl von 20 Autos und deren Zerlegung verursacht haben. Die Männer sind laut Polizei nicht geständig.

Im Zusammenhang mit 20 Autodiebstählen in Wien und Niederösterreich sind sechs Männer ausgeforscht worden.

Sechsköpfige Bande stahl Autos und Kennzeichen in Wien und NÖ

Je drei Ungarn und Polen werden laut Polizeiaussendung vom Dienstag beschuldigt, von August 2018 bis November 2019 in den Bezirken Korneuburg und Mödling sowie in Wien-Favoriten und -Simmering die Fahrzeuge von Parkdecks, Firmen- und Werkstättenparkplätzen entwendet zu haben.

Die Männer sollen außerdem 20 Nummernschilder gestohlen und zur Ausreise mit den erbeuteten Fahrzeugen nach Budapest verwendet haben. Dort seien Autos auch in Einzelteile zerlegt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Männer verursachten Schaden von über 365.000 Euro

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ gegen alle Verdächtigen EU-Haftbefehle. Ein 29-jähriger Ungar und sein 34-jähriger Landsmann wurden nach Österreich aus- und am 13. Juli in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Das Duo ist in Untersuchungshaft. Die drei Polen (30, 40 und 47 Jahre alt) und ein 55-jähriger Ungar wurden der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Die sechs Männer sind laut Polizei nicht geständig.