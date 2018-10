20 kg Gold gestohlen: Prozess gegen Wiener Star-Anwalt beginnt

Ein Wiener Anwalt soll im letzten Herbst entscheidende Tipps für einen Golddiebstahl geliefert haben. Heute startet sein Prozess.

Am Mittwoch wird am Wiener Landesgericht gegen einen ehemaligen Rechtsanwalt verhandelt, weil dieser im vergangenen Herbst am Diebstahl von 20 Kilogramm Gold im Wert von rund 700.000 Euro beteiligt gewesen sein soll. Die unmittelbaren Täter – ein namentlich bekannter Rumäne und ein bisher nicht identifizierter Komplize – konnten bisher nicht dingfest gemacht werden. Sie werden in Rumänien vermutet.