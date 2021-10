20-Jähriger nach 21 Einbrüchen in NÖ in Haft

Das Landeskriminalamt Niederösterreich konnte einen 20-Jährigen festnehmen, der 21 Einbruchsdiebstähle in Firmen in Niederösterreich verübt hatte. Der Gesamtschaden liegt bei 82.800 Euro.

Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben einen 20-Jährigen festgenommen, dem 21 Einbruchsdiebstähle, davon drei Versuche, in Firmen in Niederösterreich in diesem Jahr zur Last gelegt werden. Der angerichtete Gesamtschaden wurde von der Polizei am Mittwoch mit 82.800 Euro beziffert. Der beschuldigte und teilweise geständige moldauische Staatsbürger ist in der Justizanstalt Korneuburg in Haft.