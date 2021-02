20 Grad-Marke in Wiener Innenstadt geknackt

Am Freitag verzeichnete die Messestelle der ZAMG in der Wiener Innenstadt 20 Grad. Der Februar-Rekord für ganz Österreich wurde aber nicht erreicht.

Die Temperaturen sind am Freitag noch einmal auf lokale Februar-Spitzenwerte geklettert. So verzeichnet etwa die Messestelle der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in der Wiener Innenstadt 20 Grad, was einem neuen Rekord entsprach.