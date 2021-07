20 Bewerber für Direktor-Posten im Jüdischen Museum

Für den Direktor-Posten des Jüdischen Museums in Wien haben sich 20 Personen beworben, darunter auch die aktuelle Leiterin, Danielle Spera.

Seit Sommer 2010 leitet Danielle Spera das Jüdische Museum in Wien. Auf die am 30. Juni zu Ende gegangene Ausschreibung des Direktorenpostens bewarben sich laut "Kurier" (Mittwochsausgabe) nun 20 Personen, davon elf Frauen und je die Hälfte aus dem In- und Ausland.