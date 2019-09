20.000 Teilnehmer beim Erste Bank Vienna Night Run

Am Dienstag umrundeten im Zuge des Erste Bank Vienna Night Runs mehr als 20.000 Laufbegeisterte den Wiener Ring für den guten Zweck.

Am 24. September hieß es bei herrlichen Herbsttemperaturen und der 13. Auflage des Erste Bank Vienna Night Runs wieder "We run the night" für 20.120 Laufbegeisterte. Um 20.15 Uhr wurde vor dem Burgtheater der Startschuss zur nächtlichen Ringumrundung gegeben.