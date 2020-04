20.000 Hasen wurden 2019 im Straßenverkehr getötet

Im vergangenen Jahr wurden rund 20.000 Hasen im Straßenverkehr getötet. Der VCÖ fordert nun einen bewussteren Umgang mit der Natur.

Rund 19.900 Hasen kamen im vergangenen Jahr in Österreich unter die Räder, 850 mehr als im Jahr 2018. Das dichte Straßennetz zerschneidet den Lebensraum der Feldhasen, warnte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in einer Aussendung am Donnerstag. Der steigende Flächenverbrauch und die Bodenversiegelung sind aber auch ein zunehmendes Umweltproblem.