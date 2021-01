2 Millionen Euro "verdient": Acht Schlepper gefasst

Die Polizei konnte in Österreich eine Schlepperzelle ausheben und insgesamt acht Mitglieder festnehmen. Zwei weitere werden mit einem EU-Haftbefehl gesucht, 15 Personen wurden angezeigt.

Acht Mitglieder einer Schlepper-Organisation sind in Österreich festgenommen worden, zwei werden noch mit EU-Haftbefehl gesucht und weitere 15 Verdächtige wurden auf freiem Fuß angezeigt. Das Landeskriminalamt (LKA) Oberösterreich arbeitete seit Herbst 2018 in an dem sehr ermittlungsintensiven Fall, berichtete Oberstleutnant Christian Schuster der APA.