2. Liga: FAC gewann Wiener Derby gegen Rapid II 3:2

In der zweiten Liga konnte der FAC das Wien-Derby gegen die zweite Rapidmannschaft für sich entscheiden.Der Aufsteiger Rapid II bleibt damit weiter sieglos.

Der FAC hat am Sonntag in der dritten Runde der 2. Fußball-Liga seinen ersten Sieg gefeiert. Die Floridsdorfer gewannen das Wiener Derby gegen Aufsteiger Rapid II mit 3:2 (1:1). Nach der Rapid-Führung durch Marco Fuchshuber (26.) drehte Marco Sahanek mit zwei Treffern (31., 69.) die Partie, Flavio erhöhte auf 3:1 (77.). Marko Dijakovic gelang in der 95. Minute noch das 2:3