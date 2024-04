2.507 Anrufe bei Verkehrsbetrieben: Mann wollte sexuelle Gespräche führen

Ein 39-jähriger Mann musste sich vor Gericht verantworten, nachdem er innerhalb einer Woche 2.507 Mal bei der Hotline der Verkehrsbetriebe Burgenland angerufen hatte, um sexuelle Gespräche mit den Mitarbeiterinnen zu führen. Das Verfahren endete mit einer Diversion.

Ein 39-Jähriger ist am Dienstag in Eisenstadt vor Gericht gestanden, weil er im vergangenen Februar binnen einer Woche 2.507 Mal bei einer Disponenten-Hotline der Verkehrsbetriebe Burgenland angerufen haben soll. Er habe versucht, die Mitarbeiterinnen in sexuelle Gespräche zu verwickeln, und immer wieder angerufen, wenn diese auflegten, hieß es in der Anklage. Das Verfahren wurde diversionell erledigt. Der Mann muss 3.150 Euro zahlen.