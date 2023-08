2.000 tote Pinguine an Uruguays Küste angespült

In den vergangenen Wochen sind etwa 2.000 tote Pinguine an Küstengebieten im südamerikanischen Uruguay angespült worden.

Allein vom 7. bis zum 21. Juli seien es 1.680 gewesen, teilte die zuständige Expertin des uruguayischen Umweltministeriums, Carmen Leizagoyen, am Mittwoch (Ortszeit) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Todesursache war ihr zufolge bisher unbekannt, die Vogelgrippe sei allerdings ausgeschlossen worden.

Die Organisation SOS Rescate de Fauna Marina, die sich in Uruguay um notleidende Tiere kümmert, hatte am Sonntag in sozialen Medien geschrieben, es seien geschätzt mehr als 5.000 verendete Magellan-Pinguine angeschwemmt, die wegen Fischmangels im Meer nicht genug Nahrung gehabt hätten. Wegen fehlender Fettreserven seien sie unterkühlt gewesen. Das Überfischen im Südatlantik und der Klimawandel könnten den Angaben zufolge schuld sein.