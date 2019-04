2.000 Gäste beim Ben & Jerry´s Free Cone Day 2019 in Wien

Gestern kamen rund 2.000 Fans zum Ben & Jerry´s Free Cone Day in Wien. Auch zahlreiche Promis und Influencer ließen sich das Eis bei den sommerlichen Temperaturen nicht entgehen.

Gestern wurde der Ben & Jerry’s Free Cone Day auf der ganzen Welt gefeiert. Auch in Wien fanden sich dazu rund 2.000 Ben & Jerry’s Fans bei frühsommerlichen 23 Grad an der Adria Wien am Donaukanal ein und genossen die 3.000 Portionen Ben & Jerry’s for free. Auch zahlreiche Promis und Influencer kamen ins Glashaus, um ausgelassen alle Ben & Jerry’s Neuheiten wie den neuen Slices on the Dough, Topped Love is…, das vegane Coconutterly Caramel’d oder die vier neuen kalorienreduzierten Moo-Phoria Sorten zu verkosten.