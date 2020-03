1x2 Tickets für die Dancer Against Cancer Gala gewinnen.

Am 7. März findet in der Hofburg Vienna die Dancer Against Cancer Gala 2020 statt. VIENNA.at verlost 1x2 Tickets.

Am Samstag, den 7. März findet zum 14. Mal in der Hofburg Vienna ein Abend ganz im Zeichen für das Leben – gegen Krebs statt. Zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Wien wird an diesem Galaabend im großen Festsaal mit tatkräftiger Unterstützung der Gäste ein Zeichen gegen Krebs gesetzt und Spenden gesammelt. Dafür erwartet die Gäste ein fulminantes Programm durch das Alfons Haider führen wird: Eine Eröffnungsshow u.a. mit den Vikings Cheerleadern, gewohnt schwungvolle musikalische Unterhaltung zum Tanzbein schwingen und Showeinlagen von Indeed Unique, Sunrise Studios und den Diversity Queens. Natürlich darf auch dieses Mal das Prominenten-Tanzturnier nicht fehlen! Abgerundet wird das Programm mit einer exklusiven Modeschau von Austro-Designerin Dali Oleschko.

Überirdischer Stargast am DaC 2020

Als internationaler Stargast wird 2020 die kanadische Schauspielerin Natasha Henstridge die Dancer Against Cancer Gala beehren, dem heimischen Publikum vor allem durch die „Species“ Science-Fiction Filme ein Begriff oder durch den Filmklassiker „Keine halben Sachen“ mit Bruce Willis.

Sie ist dem Ruf des Starfotografen Manfred Baumanns gefolgt, der gemeinsam mit Frau und Modell Nelly Baumann seit vielen Jahren das Event, auch in Form des „DaC-Fotokalenders by CEWE“, unterstützt.

Power für den guten Zweck

Tatkräftiger Support kommt am 7. März auch von Douglas Farrell, Schauspieler, Stuntman und Teilnehmer der Paralympic Games. Farrell u.a. für Filme wie Star Wars oder The Mandalorian tätig, war zuletzt als Stuntdouble für die Figur des Tyrion Lannister in Game of Thrones im Einsatz. Den Besuch eingefädelt hat Wolfgang Cyrol, Neuro-Socks Geschäftsführer und DaC-Premiumpartner. Ebenso eingeladen hat Cyrol den Bodybuilder und Schauspieler Roland Kickinger, der unter anderem aus TV-Serien wie „The Closer“, „King of Queens“ oder „Team Knight Rider“ bekannt ist. Seine bisher größte Filmrolle übernahm er in "See, Arnold Run", wo er den jungen Arnold Schwarzenegger verkörperte.

MyAid Award 2020

Wie auch die Jahre zuvor wird 2020 der MyAid Award an eine herausragende Persönlichkeit übergeben, die besonderes Engagement im Kampf gegen Krebs zeigt. Die diesjährige Preisträgerin Laura Bräutigam, ihres Zeichens Ex-Germanys-Next-Topmodell-Kandidatin, hatte selbst einen Schicksalsschlag zu verkraften: Diagnose Lymphdrüsenkrebs.

Sie stellte sich gegen diese furchtbare Krankheit mit einer Kampfansage: “Der Krebs ist ein Teil von mir, aber ich lasse mich nicht stoppen, auch nicht von so einer Diagnose.”

Fulminante Gala gegen den Krebs