"1st Burger Wettessen" für den guten Zweck im Wiener Bermudadreieck

Nichts für Kalorienzähler: Zur "ultimativen Burgerchallenge" lädt am Freitag das Lokal "Burger Bros Bermuda" ein. Es geht um ein Wettessen, bei dem aber nicht nur der Spaßfaktor ganz groß geschrieben wird, sondern das auch Dancer Against Cancer zugute kommt.



Gibt es etwas Besseres als einen saftigen Burger ? Ja, nämlich viele davon! So das Motto beim “1st Burger Wettessen”, das am 26. April 2019 im Burger Bros Bermuda stattfindet. Ein prominenter Herausforderer hat sich dafür bereits angekündigt: Franz Müllner “The Austrian Rock” – Extrem-Kraftsportler und Weltrekordhalter stellt sich dieser Challenge zu einem besonders guten Zweck, nämlich der Krebsprojekte von Dancer Against Cancer. Vom Startgeld gehen 10 Euro an die Charity.