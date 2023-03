19,2 Millionen Euro bei Sternsinger-Aktion gesammelt

Die Dreikönigsaktion hat Bilanz über die vergangene Sternsinger-Spendensammlung gezogen. 85.000 Kinder und Jugendliche waren im Einsatz und haben österreichweit 19,2 Millionen Euro "ersungen".

Das teilte die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar (DKA) am Dienstag mit, meldete Kathpress. Das Rekordergebnis liege damit 25,5 Prozent über jenem des vergangenen Jahres (15,3 Millionen Euro) und auch deutlich über den "Vor-Corona-Ergebnissen", so die DKA.

Unterstützung für 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen

Das Hilfswerk finanziert mit der Sammelaktion, die jedes Jahr zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag (6. Jänner) durchgeführt wird, 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen der Welt. "Täglich hören und sehen wir von Krisen in der Welt. Es gibt Mut zu sehen, wie sehr sich Kinder für eine bessere Welt einsetzen", sagte Teresa Millesi, Bundesvorsitzende der Katholischen Jungschar, über das Ergebnis. Oberösterreich führt demnach die Spendenstatistik an, gefolgt von der Diözese Graz und der Erzdiözese Wien.