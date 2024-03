190 Ziele im Sommerflugplan am Flughafen Wien

Am Flughafen Wien tritt mit 31. März der Sommerflugplan in Kraft. Insgesamt werden dann von Wien-Schwechat aus 190 Ziele angeflogen.

"Im Sommer 2024 bedienen auf dem Flughafen Wien 60 Airlines 190 Destinationen in 67 Ländern weltweit", rechnete heute Flughafen-Vorstand Julian Jäger vor.

AUA nach Boston, Bremen und Tiflis

So fliegt die Lufthansa-Tochter AUA neue Destinationen wie Boston, Bremen und Tiflis an und bietet wieder Nonstop-Flüge nach Los Angeles und Tokio. Ryanair nimmt Rijeka, Olbia, Tirana und Split neu auf, mit Wizz Air sind unter anderem London und Barcelona erreichbar und Eurowings erweitert um die Destination Berlin. All Nippon Airways (ANA) fliegt ab August wieder nach Tokio-Haneda.