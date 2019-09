19. Tag des Sports in Wien: 400.000 Besucher erwartet

Am 21. September findet der Tag des Sports bereits zum 19. Mal statt. Im Wiener Prater werden bis zu 400.000 Besucher erwartet.

Viele Sportstars werden in Wien hautnah erlebbar

"Der Tag des Sports ist längst zum Volksfest des Sports geworden", sagte Leo Windtner, Vizepräsident der Bundes-Sportorganisation (BSO) am Mittwoch bei der Präsentation, der auch der aktuell für Sport zuständige Minister Eduard Müller beiwohnte. Müller nutzte die Gelegenheit, um auf die politische Verantwortung hinzuweisen und sprach damit u.a. die überfällige tägliche Bewegungseinheit an.

Sporttage-Tage: Auch Probleme werden thematisiert

Die traditionellen Sport-Tage im September sind stets auch gute Gelegenheit, auf die Sorgen und Probleme des organisierten Sports in Österreich einzugehen. Auch Windtner beleuchtete deshalb aktuelle und teils uralte Problemfelder. So habe die WHO unlängst wieder attestiert, dass sich 30 Prozent der Menschen zu wenig bewegten. "Und Österreich ist da mittendrin", warnte Windtner.

Sport würde als Querschnittmaterie unheimlich viele Leistungen für die Gesellschaft bringen. "Es muss der Politik deshalb noch mehr deutlich gemacht werden, welchen Stellenwert der Sport für unsere Gesellschaft hat." Anderswo würden ganze Königshäuser hinter einzelnen Sportarten und Sportlern stehen, so Windtner. "Es ist auch bei uns an der Zeit, dass der Sport über ein Anhängsel-Dasein hinaus kommt."

Körperliche Aktivität hilft dem Staat beim Sparen

Schon jetzt spart körperliche Aktivität dem Staat jedes Jahr bis zu 530 Mio. Euro (rund 0,2 Prozent des BIP), obwohl da bereits durch Sport entstandene Unfallkosten berücksichtigt sind, hieß es bei der PK. Würden sich nur zehn Prozent mehr Österreicher ausreichend bewegen, sind laut SportsEconAustria weitere 117 Mio. Euro an Einsparungen jährlich möglich. Es sei deshalb keine unbotmäßige Forderung an die Politik, endlich auch zu Taten zu schreiten. "Damit der Sport jene Wertschätzung hat, die er verdient und sich nicht für jede Investition ständig rechtfertigen muss."

Situation der "Ehrenamtlichen" als weitere Baustelle

Als weitere "Baustellen" nannte Windtner neben der mangelnden Infrastruktur auch die Situation der Ehrenamtlichen ("Bei Sonntagsreden gepriesen, führen aber ein kümmerliches Dasein") oder den Schulsport ("Bei uns in den vergangenen Jahrzehnten in die letzte Bank gerückt"). Man brauche aber vor allem erneuerte Infrastruktur. "Und da geht es nicht um's Nationalstadion sondern um Anlagen, die multifunktionell nutzbar sind", meinte Windtner, der auch Präsident des Fußball-Bundes (ÖFB) ist.

E-Sport als weiteres Reizthema

Ein aktuelles Reizthema in der BSO ist auch E-Sport. Wenn Kinder dadurch noch mehr hinter elektronische Geräte geholt würden, sei es "das Gegenteil von dem, was wir wollen", so Windtner. Zudem werde über E-Sports eine Menge Geld global transferiert und man dränge dort auf eine verstärkte Anerkennung im Genre Sport. Aber, so Windntner: "Es ist gleichzeitig ein Gegenwartsthema mit einer gewaltigen Zukunftsdimension. Wir müssen uns dem Thema aktiv annehmen."