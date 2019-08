1,9 Promille: Alko-Lenker schoss Moped in NÖ ab

Ein 16-jähriger Mopedfahrer wurde am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Krems-Land schwer verletzt.

Bei einer Kollision mit einem Alkolenker ist am Sonntagabend ein 16-jähriger Mopedfahrer in seinem Heimatbezirk Krems-Land schwer verletzt worden. Ein 62-Jähriger am Steuer eines Autos dürfte nach einem Überholvorgang auf der B37 auf das Moped aufgefahren sein.