19-Jähriger schoss Freundin versehentlich ins Gesicht: Tot

Am Mittwochnachmittag hantierte ein 19-Jähriger in der Steiermark mit einer Handbüchsflinte. Ein Schuss löste sich und er traf seine gleichaltrige Freundin. Die junge Mutter war sofort tot.

Jungfamilie aus dem Burgenland

Die Jungfamilie hat einen dreieinhalb Monate alten Sohn und wohnte bis zuletzt in einer Wohnung im Bezirk Jennersdorf im Burgenland. Am Mittwoch zog das Paar mit dem Kleinen in das Wohnhaus der Mutter des 19-Jährigen nach Fehring. In den späten Abendstunden waren die beiden Lebenspartner mit ihrem Kind alleine im Haus und hielten sich im Schlafzimmer im ersten Stock auf.